استبعدت الشركة المصنعة للقاح المضادر لجدري القرود "ايفانيكس" حدوث نقص في كمية اللقاحات مع التفشي الحالي للمرض.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رولف ساس سورينسن المتحدث باسم شركة بافاريان نورديك الدنماركية الألمانية، :" نعتقد أن بإمكاننا تلبية الطلب العالمي بدون ضخ المزيد من الاستثمارات في مرافق الإنتاج لدينا".

ويقع المقر الرئيسي للشركة في الدنمارك التي يتم فيها الإنتاج أيضا، ومع ذلك فإن تطوير لقاح النواقل الفيروسية يتم في المقر الألماني للشركة في مدينة مارتينسريد بالقرب من ميونخ.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة لديها الترخيص الوحيد في العالم لإنتاج لقاح مضاد لجدري القرود.

وقال سورينسن إن من الممكن في الوقت الراهن إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في العام.

غير أن الترخيص مقتصر على الولايات المتحدة حيث يُعْرف اللقاح هناك باسم جينيوس وكذلك في كندا.

وذكر سورينسن أن الشركة تفكر في استصدار ترخيص للقاح في الاتحاد الأوروبي.

وكان هذا اللقاح مصرحا به في أوروبا لنوع الجدري الذي كان يصيب الإنسان والذي يعتبر حاليا منقرضا، وقال سورينسن إن اللقاح يُسْتَخْدَم في بريطانيا على سبيل المثال تحت شعار "أوف ليبل/ أي بدون ترخيص/".

ولم يفصح المتحدث بالضبط عن كميات اللقاحات التي سيتم بيعها والدول التي ستشتريها وأكد أن الشركة تتلقى حاليا استفسارات " من دول عديدة عديدة"، وأضاف أن من المرجح أن الشركة تلقت استفسارات من كل الدول التي تأثرت من التفشي الحالي للمرض.

كان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أعلن أن بلاده طلبت "ما يصل إلى 400 جرعة" من اللقاح.

وكان تطوير لقاح جدري القرود من قبل شركة بافاريان نورديك قد بدأ بناء على تعاون مع الحكومة الأمريكية، وقال المتحدث إن الحكومة الأمريكية ساورها القلق بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على برجي التجارة العالمية من وقوع هجوم باستخدام فيروسات الجدري ووضعت خطط لتطعيم كل سكان البلاد.

وقال سورينسن إن اللقاحات القديمة ارتبطت بآثار جانبية كبيرة " لهذا السبب جاءوا إلينا وناشدونا تصنيع جيل أفضل وأحدث من تطعيم الجدري"، وأضاف أن لقاح الشركة آمن للغاية وتم اختباره بناء على أساس قوي للبيانات.