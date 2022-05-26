اتهم محامو المغنية الامريكية بريتني سبيرز والدها بالمماطلة ورفض التعاون معهم أثناء مواصلتهم مطالبته بالجلوس والإدلاء بشهادة بشأن سلوكه أثناء فترة وصايته على ابنته التي استمرت لاعوام.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية عن ممثلي نجمة البوب القول، إن جيمي سبيرز "يمكنه أن يهرب، ولكنه لا يستطيع أن يظل مختبئا إلى الأبد من التزاماته القانونية والائتمانية"، وحثوه على "فعل ما هو صحيح، طواعية".

وكانت وصاية جيمي القانونية والمثيرة للجدل على سبيرز، والتي تحكمت في حياتها ??????وشؤونها المالية لحوالي 14 عاما، انتهت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد إجراء قانوني طويل.

وطلب محامو بريتني مرارا من والدها الإدلاء بشهادته للإجابة على أسئلة "جوهرية"، تشمل حجم الأموال التي حصل عليها بصفة شخصية خلال السنوات التي كان مسؤولا فيها عن شؤونها المالية.

واتهمت الوثائق القانونية التي حصلت عليها وكالة أنباء "بي إيه ميديا" السيد سبيرز بأن وصايته على ابنته كانت "فاسدة ومتضاربة وسلبت ابنته من بعض الحريات الأساسية" وجعلته يكسب "ما لا يقل عن 3ر6 مليون دولار".

يذكر أن مغنية البوب الأمريكية الشهيرة كانت أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها فقدت جنينها بعد أن كانت أعلنت لمتابعيها عبر انستجرام في مطلع نيسان/أبريل الماضي أنها حامل بطفلها الثالث.

وقالت سبيرز 40/ عاما/ في منشور عبر انستجرام موقع من قبلها وخطيبها سام أصغري 28/ عاما/ "ببالغ الحزن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة في وقت مبكر من الحمل"، وإنها وأصغري "سيواصلان محاولة زيادة عائلتنا الجميلة"، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز.