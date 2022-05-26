نفى الفنان القدير أحمد بدير، صحة ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن التدهور الشديد في حالته الصحية.

وقال بدير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أنا بخير وصحة جيدة للغاية، وأمارس حياتي بشكل طبيعي داخل منزلي"، مشيرا إلى أنه يستعد للمشاركة في أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان أحمد بدير شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي بثلاثة أعمال، حيث جسد دور المشير الراحل محمد حسين طنطاوي خلال أحداث مسلسل "الاختيار 3"، كما شارك في مسلسلي "المداح" و"راجعين يا هوى".