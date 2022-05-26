وضعت بريطانيا خططًا لدعم شركات الخطوط الجوية والمطارات التي تضررت من جائحة كورونا، مع التأكيد على أن النمو يكون متماشيا مع خطوات خفض انبعاثات الكربون والوعد بميثاق لحقوق المسافرين.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، تحدد استراتيجية من عشر نقاط كشفت عنها الحكومة اليوم الخميس طموحات من بينها النمو المستدام في كل من رحلات الركاب والشحن وزيادة سعة المطارات حال وجود ما يبرر ذلك، مع الالتزام بصافي انبعاثات صفري من طيران المملكة المتحدة بحلول عام 2050 وتحسينات في "تجربة العملاء".

وتستهدف خطة "فلايت باث ثو ذا فيوتشر" أيضا خلق فرص العمل ورفع مستوى المهارات لاستيعاب التكنولوجيا الناتجة عن التوجه نحو حياد الكربون، بما في ذلك الطائرات المسيرة والتاكسي الطائر والطائرات الكهربائية.

ورحب مطار هيثرو في لندن، والذي كان الأكثر نشاطا في أوروبا قبل الوباء، بالمقترحات والفرص لتوثيق الاتصال بالوزراء، بينما قال إنه يجب على الحكومة "تسريع السياسات" من أجل تحقيق طموحاتها.