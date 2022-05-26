أقر البرلمان الروسي مشروع قانون يقضي بإلغاء الحد الأقصى لسن الالتحاق بالجيش بموجب عقد.

وفي السابق كان يحق للمواطنين الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية. وقال مجلس النواب الروسي (الدوما) إن الاشخاص الأكبر سنا من ذلك سيكونون الآن قادرين على العمل بموجب عقد حتى نهاية سن العمل.

وقال أندريه كارتابولوف، المؤلف المشارك للمبادرة ورئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، إن اعتماد هذا القانون سيجعل من الممكن جذب المزيد من المتخصصين إلى الخدمة العسكرية.