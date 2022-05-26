قالت السلطات الأمريكية إن شركة تويتر وافقت على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بالخصوصية.

وقالت الحكومة الأمريكية إن شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انتهكت لوائح لجنة التجارة الاتحادية "من خلال خداع المستخدمين حول مدى حفاظ تويتر على أمن وخصوصية معلومات الاتصال غير العامة للمستخدمين وحمايتها" ، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان.

وجاء في الشكوى، التي قدمت إلى محكمة في كاليفورنيا أن الشركة أخبرت المستخدمين أنها تجمع بيانات شخصية لأغراض أمن الحساب، "لكنها فشلت في الكشف" عن أن البيانات ستستخدم أيضا للإعلانات المستهدفة.

وتشير الشكوى إلى أن هذه الانتهاكات المزعومة وقعت في الفترة من أيار/مايو 2013 إلى أيلول/سبتمبر .2019

كما تتضمن الشكوى أن الشركة ادعت زورا أنها تمتثل للوائح الأوروبية الأمريكية والسويسرية الأمريكية التي تحظر على الشركات معالجة معلومات المستخدم بطرق غير مصرح بها من قبل المستخدمين ، حسبما ذكرت وزارة العدل.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الاتحادية لينا خان: "كما تشير الشكوى ، إلى أن تويتر جصلت على بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية ولكن انتهى الأمر بعد ذلك أيضا باستخدام البيانات لاستهداف المستخدمين بالإعلانات".

وأضافت: "أثرت هذه الممارسة على أكثر من 140 مليون مستخدم لتويتر، مع تعزيز المصدر الرئيسي لإيرادات تويتر".