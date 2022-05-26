طرح الفنان حمادة هلالأغنيته الجديدة "روح الروح" عبر قناته الرسمية على يوتيوب

وكتب حمادة هلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"حصرياً شاهد الكليب الجديد "روح الروح" .

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج كريم مسلم، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الكليب تم تصويره داخل أحد الاستوديوهات، خلال يومين، بينما استغرق تنفيذه حوالي شهر ونصف الشهر، لكي يظهر العمل في أحسن صورة، ودارت فكرته في إطار بسيط، عبر فيه حمادة بمشاهد تمثيلية، عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية.

وكان حمادة هلال نشر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي للأغنية كما نشر فيديو ترويجيا لكواليس تصويرها حظي بمشاهدات وتفاعل من المتابعين وحقق نسب مشاهدات عالية منذ طرحه الأربعاء الماضي.

ووصف مغردون حمادة هلال بـ "نجم النجوم" الذي دائما ما يطور من نفسه وصوته رائع ويوصل رسائل جميلة، واعتبروا "روح الروح" أحلى مفاجأة.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال مسلسل "المداح 2- أسطورة الوادي"، والذي قدم خلاله بعض الأغاني أبرزها "أشتاق" مع وائل الفشني، كلمات عبدالسميع محمد، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا.