أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع الطلب على السلع المصنعة المعمرة في الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال آذار/مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد معدات النقل، يزيد الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر1% خلال الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون نمو الطلب مع استبعاد معدات النقل بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي.