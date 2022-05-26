أظهرت تقديرات حكومية اليوم الخميس أنه من المتوقع أن ينخفض أعداد المواطنين في سن العمل في كوريا الجنوبية بنسبة 35% على مدار الـ30 عاما المقبلة في ظل انخفاض معدلات المواليد وارتفاع الأعمار .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن أحدث تقديرات لمكتب الاحصاء الكوري أظهرت أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المواطنين في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما 19ر24 مليون شخص عام 2050 مقارنة بـ 38ر37 مليون شخص عام .2020

ومثلت هذه الفئة العمرية 1ر72% من تعداد سكان كوريا الجنوبية الذي كان يبلغ 52 مليون نسمة عام 2020، ولكن هذه النسبة سوف تنخفض إلى 1ر51 %

ويشار إلى أن معدل الخصوبة سجل أدنى مستوى له العام الماضي بلغ 81ر0، متراجعا عن نسبة 84ر0 خلال عام .2020

ويثير الانخفاض المستمر في أعداد المواطنين في سن العمل مخاوف بشأن إمكانية تآكل النمو المحتمل للبلاد.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد من يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر 19 مليون شخص في عام 2050، بارتفاع أكثر من الضعف مقارنة بـ 15ر8 مليون شخص خلال عام .2020