أشارت مقالة بحثية نُشرت مؤخراً، إلى تطوير نوع جديد من المواد التي يمكنها امتصاص الحرارة من الشمس خلال النهار، لتنبعث منها الطاقة إلى الفضاء الخارجي لحصاد التبريد في الليل.

وقال بي قانغ و تسو تشونغ ون، العالمان القائدان للدراسة البحثية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، إن أساس مادة الطلاء يتكون من فيلم ثاني أكسيد الفاناديوم (VO2) وتحويله من وضع التدفئة إلى وضع التبريد طوال دورة الليل والنهار على مدار 24 ساعة دون أن ينتج عنه أي تكاليف طاقة إضافية.

وبالنظر إلى خصائص التكيف الذاتي التي يتميز بها، يتمكن فيلم (VO2) في مرحلة معدنية من تسخين نفسه للوصول إلى 170 درجة مئوية فوق درجة الحرارة المحيطة تحت أشعة الشمس، بينما يتحول الفيلم في الظلام إلى عازل حراري ليتبرّد إلى 20 درجة مئوية تحت درجة الحرارة المحيطة.

وتمثل الدراسة نهجاً جديداً لحصاد الطاقة المتجددة من ضوء الشمس والفضاء الخارجي حيث تتميز بأهمية ناشئة، وفقاً لمراجعة معنية.

وقال بي إن الاختراق الذي حققته الدراسة يتمثل بحصاد "الحرارة والبرودة" في هيكل واحد، ما يوفر المساحة ويُقلل التكاليف.

وأضاف بي أن المادة المذكورة يُمكن تطبيقها في مجالات تشمل الحفاظ على الطاقة في المباني، وأنظمة التبريد الكهروضوئية، والكهرباء الحرارية، وإمدادات الطاقة في الفضاء الخارجي.

وقال بي إن المشكلة التي تواجه استخدام المادة المذكورة تتمثل بارتفاع التكاليف، ومع ذلك؛ فإن المواد البديلة ذات التقنيات المماثلة ولكن بكفاءة أقل تقترب من الإنتاج الضخم.

وتم نشر نتائج الدراسة على شبكة الإنترنت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.