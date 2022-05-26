جميع الطواقم الطبية والفنية في المستشفى مدربة ومجهزة لاستقبال مثل تلك الحالات



عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير مستشفى الامراض السارية د.جمال الدعيج، عن تعليمات صدرت من وزارة الصحة، باستقبال أي حالات مشتبه بها أو محتمله من عدوى "جدري القرود" من كافة المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية في البلاد إن وجدت لا قدر الله ، لافتا الى أن جميع الطواقم الطبية والفنية في مستشفى الامراض السارية مدربة ومجهزة لاستقبال مثل تلك الحالات.

وذكر د.الدعيج في تصريح لـ"الأنباء" انه تم الاجتماع بالاطقم الصحية في المستشفى برئاسته، واستعراض خطة المستشفى ، وعرض كل ما يتعلق بعدوى جدري القرود ، وتصنيف الحالات الى 3 درجات "مشتبه بها - محتمله - مؤكدة"

وبين انه تم استعراض آلية التبليغ عن الحالات ودور اقسام الحوادث والاجنحة ومنع العدوى والصحة الوقائية ، فضلا عن الوقوف على جاهزية باقي الاقسام في المستشفى ، والتأكد من معرفتهم للمهام المنوطة بهم بالتنسيق فيما بينهم ،علاوة على استعراض دور اقسام الصيدلية والمختبرات والتمريض والتأكد من توفر المعدات والمستهلكات اللازمة .

ونوه د.الدعيج الى انه تم التأكيد على الطواقم الطبية على ضرورة الجهوزية الدائمة ، فضلا عن تكثيف الدور الاعلامي لردع الاشاعات وبث الطمأنينة بين الناس.

وطمأن د.الدعيج المواطنين والمقيمين بعدم وجود اي حالة اصابة بجدري القرود ولله الحمد في البلاد، مشددا على اتخاذ كافة الاجراءات في المستشفيات بتعليمات من وزارة الصحة للجهوزية والاستعداد لاستقبال اي حالات لا قدر الله