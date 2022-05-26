قرر الأردن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وإلغاء طلب شهادة التأمين الصحي ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من القادمين إلى المملكة.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بلاغا ألغى بموجبه شرط إلزامية ارتداء الكمامة بشكل كامل في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وفي السياق، قررت وزارة الصحة الأردنية في بيان إلغاء طلب شهادة التأمين الصحي ضد كورونا للقادمين إلى الأردن، وذلك بناءً على توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة.

كما تضمن القرار التعميم على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة بعدم إلزامية طلب فحص (PCR) لغايات إدخال المستشفيات أو مراجعة المراكز الصحية، أما في الحالات الطارئة والمشتبهة بإصابتها بالفيروس فيمكن إجراء الفحص السريع للتحري عن الفيروس.