أعلنت مجموعة صناعة الإلكترونيات الصينية لينوفو جروب ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 آذار/مارس الماضي بنسبة 58% سنويا إلى 412 مليون دولار مقابل 260 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح السهم الواحد 52ر3 دولار مقابل 19ر2 دولار خلال الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي.

وزادت إيرادات المجموعة التي تنتج أجهزة الكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7% إلى 69ر16 مليار دولار مقابل 63ر15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه أعلنت لينوفو موافقة مجلس إدارتها على صرف توزيعات نقدية بمعدل 8ر3 سنت أمريكي (30 سنت هونج كونج) لكل سهم عن العام المالي المنتهي يوم 31 آذار/مارس الماضي.