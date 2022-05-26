افتتحت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم أول متجر ملابس حقيقي لها في الولايات المتحدة، في أحدث خطوة من جانب الشركة للدخول إلى متاجر الملابس الحقيقية.

يوجد المتجر الذي يحمل اسم "أمازون ستايل" في منطقة جلينديل بالقرب من مدينة لوس أنجليس في ولاية نيويورك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أمازون تعهدت بفتح متاجر حقيقية عندما يكون لديها شيء أصلي تقدمه للعملاء.

وفي المتجر الجديد يستخدم العميل تطبيقا يتيح له عمل مسح للأرقام الكودية للأزياء المعروضة للاختيار منها، ثم يقوم موظفو المتجر بإحضار اللون والمقاس المناسب له وإرساله إما إلى حجرة القياس أو الخزينة لسداد الثمن واستلام البضاعة.

يذكر أن أمازون أقامت إمبراطورية للتجارة الإلكترونية وتبيع الملابس الأساسية، لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا في جذب الاسماء الشهيرة في عالم الملابس. في الوقت نفسه تعتزم عرض علامات تجارية شهيرة في عالم الملابس مثل لاكوست وليفز وستيف مادين