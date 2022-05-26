قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي إن العجز في الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة للعام المالي 2022 سينكمش إلى 1.036 تريليون دولار من 2.775 تريليون دولار في العام المالي 2021، بدعم من قفزة في إيرادات الضرائب ناتجة عن تعاف اقتصادي قوي من جائحة كوفيد-19 .

وقال أيضا في أحدث توقعاته بشأن الاقتصاد والميزانية، إن العجز في العام المالي 2022 من المنتظر أن يكون أقل بمقدار 118 مليار دولار عن تقديراته التي أصدرها في يوليو تموز الماضي.

وينتهي العام المالي 2022 في 30 سبتمبر أيلول.

وتوقع مكتب الميزانية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة سينمو بنسبة 3.1 بالمئة في العام الميلادي 2022 مقارنة مع نمو 5.5 بالمئة في 2021، وأن يبلغ 2.2 بالمئة في 2023 و1.5 بالمئة في 2024 .

وتكهن بأن تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين سيبلغ 6.1 بالمئة للعام 2022 و3.1 بالمئة للعام 2023 و2.4 بالمئة للعام 2024 .