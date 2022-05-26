عبدالعزيز الفضلي

انتهى قطاع التعليم العام بوزارة التربية من وضع اللمسات الاخيرة على التقويم الدراسي للعام الدراسي المقبل 2022 / 2023 حيث قام وكيل القطاع اسامة السلطان، بإرسال مقترح التقويم الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه الى موجهي العموم قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب حيث قال فيه:

السادة المحترمون / موجهو عموم المجالات الدراسية الأساسية

تحية طيبة وبعد،،

مرفـق طـيـه مـقـترح التقـويم الدراسـي والخــاص بمواعيـد الامتحانـات والإجـــازات وبداية التسجيل بمدارس التعليم العام للعام الدراسي 2022 / 2023 م ، يرجى التفضـل بـالإطلاع والدراسة وإرسـال مقترحاتكم إلى مراقبة الامتحانات العامة وشؤون الطلبة، على أن تصلنا المقترحات بحد أقصى يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل .

وحدد التقويم انطلاقة العام الدراسي للعاملين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم 13 سبتمبر المقبل ودوام العاملين في المرحلة الثانوية بعده بخمسة ايام اي بتاريخ 18 من نفس الشهر واليوم الذي يليه دوام المتعلمين في الصف الاول ابتدائي ودوام بقية صفوف الابتدائي وكذلك المرحلة المتوسطة يوم 20 سبتمبر .

وذكر التقويم ان دوام طلبة المرحلة الثانوية سيكون في 25 من سبتمبر على ان تبدأ عطلة منتصف العام يوم الاحد 22 يناير 2023 وحتى الخميس 2 فبراير 2023 .

اما اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة فستنطلق يوم 11 يونيو 2023 حتى 22 من نفس الشهر على ان تبدأ العطلة الصيفية للعاملين في جميع المراحل التعليمية يوم 6 يوليو 2023 ماعدا المكلفين باعمال امتحانات الثانوية العامة " الدور الثاني ".

وفيما يلي جداول التقويم الدراسي قبل اعتمادها :























