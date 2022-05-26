تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد قضاء إجازة خاصة هذا نصها:

"حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه



يسعدني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودكم الحميد إلى أرض الوطن العزيز سالمين غانمين بعد قضاء إجازة خاصة وإذ نحمد الله تعالى على عودة سموكم الميمونة فإننا ندعوه جل وعلا أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يحيط سموكم حفظكم الله ورعاكم بكريم عنايته وعظيم رعايته لاستكمال مسيرة الخير والتنمية كما نسأله تعالى أن يديم على وطننا العزيز الأمن والاستقرار ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة (حفظكم الله ورعاكم).

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه رعاه الله خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن الغالي وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لكل ما فيه خيره وخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري وتعزيز مكانته المرموقة لدى المجتمع الدولي عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.