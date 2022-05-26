عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بالحبس المؤبد للمواطنة المتهمة بقتل وحبس جثة ابنتها داخل دورة مياه منزل العائلة في منطقة السالمية طيلة 5 سنوات.

وكانت المحكمة قد سألت المتهمة عن ارتكابها الجريمة، إلا أنها أنكرت وذكرت بأنها وجدت ابنتها ملقاة على الأرض وبدت عليها علامات الوفاة فخشيت أن تبلغ أحدا وأغلقت على جثتها.

وشهد أحد أبناء المتهمة بأن والدته كانت تبلغه بأنها تحبس شقيقته وتمنعها من الخروج، إلى أن طفح كيله وأبلغها بأنه يعتزم الخروج مع شقيقته والسكن بمفردهما نتيجة إساءة معاملتها لهما، فكشفت له بأنها توفيت فأبلغ عنها.