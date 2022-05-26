تعتزم شركة "إيرباص إس إي" تعزيز تواجدها في المملكة المتحدة بمركز جديد لتكنولوجيا الهيدروجين في البلاد للمساعدة في تحقيق هدف إنتاج طائرة لا تصدر انبعاثات مطلقا بحلول عام 2035، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وسيركز المصنع، الذي يقع في بريستول، على تطوير وقود بتكلفة تنافسية للطائرات التي تعمل بوقود الهيدروجين، مع صقل مهارات المملكة المتحدة في التكنولوجيا.

ويأتي الإعلان عن الموقع الجديد كدعم لعمل المملكة المتحدة على وقود بديل وإشارة لأن إيرباص ما زالت ملتزمة تجاه البلاد حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.