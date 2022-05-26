أعلن اتحاد البث الأوروبي، المنظم لمسابقة يوروفيجن للاغاني، في جنيف أن ما لا يقل عن 161 مليون شخص شاهدوا نهائي مسابقة يوروفيجن عبر شاشة التلفزيون في منتصف أيار/مايو الجاري.

واستند اتحاد البث في بياناته على أرقام من 34 سوق تلفزيوني. ويعد هذا العدد أقل من عدد المشاهدين لنهائي يوروفيجن العام الماضي الذي أجري في روتردام وبلغ 183 مليون مشاهد.

وتم استثناء روسيا، التي لها جمهور كبير، من المشاركة في يوروفيجن هذا العام بسبب غزوها لأوكرانيا.

ولم يتم إحصاء المشاهدين في الدولة الفائزة أوكرانيا. كما لم ترد أرقام للمشاهدين من ألبانيا وأذربيجان وإسرائيل وكرواتيا ومالطا ومونتيجرو ومقدونيا الشمالية وسان مارينو.

وكالعادة، سجلت إيسلندا نسبة مشاهدة قياسية بلغت 4ر96%. وبلغت النسبة في النرويج 1ر89% و السويد 4ر81% وفنلندا 1ر72%.

وبلغت نسبة المشاهدة لنهائي يوروفيجن، الذي أجرى في إيطاليا، في ألمانيا 36%.

وبلغ عدد المشاهدين في إيطاليا 6ر6 مليون شخص، وفي إسبانيا 8ر6 مليون شخص وبريطانيا 9ر8 مليون شخص.