ارتفع سعر سهم شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل خلال تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 4ر1% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 400 مليار دولار لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي البنزين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم إكسون موبيل منذ بداية 2021 بنسبة 131% بما يتجاوز الارتفاع في مؤشر إس أند بي 500 الفرعي لأسهم شركات الطاقة الذي ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 125%، في حين ارتفع مؤشر إس أند بي500 الأوسع نطاقا خلال الفترة نفسها بنسبة 5% فقط.

وتسارعت وتيرة ارتفاع سهم إكسون موبيل بعد البداية القوية لبرنامج إعادة شراء أسهمها وزيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 30 مليار دولار. واستفادت إكسون موبيل من ارتفاع أسعار النفط والبنزين وهامش أرباح نشاط التكرير.

ورغم ذلك لم يتمكن قطاع التكرير في إكسون موبيل من الاستفادة من الازدهار في نشاط التكرير بشكل عام بسبب مشكلات تشغيلية في مصفاة باتون روج التي ظهرت في "وقت لم يكن مسموحا فيه بالخطأ" على حد قول ريان تود المحلل الاقتصادي في شركة بيبر ساندلر.