صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن إنتاج بلاده من النفط قد يتراجع لما يتراوح بين 480 و500 مليون طن في عام 2022 ، مقابل 524 مليون طن في عام .2021

وأوضح، في حديث للصحفيين ، إلى أن الحكومة تتوقع تعافيا تدريجيا للإنتاج بعد تراجعه في نيسان/أبريل الماضي بنحو مليون برميل في اليوم.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول :"أعتقد أن التراجع سيكون أقل بكثير. فقد كان الانخفاض اليومي أكثر من مليون برميل خلال شهر واحد فقط. وبالتالي، أعتقد أن الفترة التالية ستشهد تعافيا، والتراجع سيكون من 524 مليون طن العام الماضي إلى ربما 500-480 مليون طن هذا العام".

ولفت إلى أن هذه التقديرات هي تقديرات للفترة الراهنة، و"ربما يتغير كل شيء بناء على الوضع".

ووفقا لتاس، فقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي لروسيا من النفط ومكثفات الغاز 398ر1 مليون طن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أيار/مايو الجاري، بارتفاع بـ 7ر1% مقارنة بشهر نيسان/أبريل.