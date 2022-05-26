أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمة ألقاها في طوكيو اليوم الخميس أن البلاد سوف تبدأ السماح بدخول السياح الأجانب في رحلات منظمة اعتبارا من العاشر من حزيران/يونيو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الحدود اليابانية كانت مغلقة أمام السياحة منذ نحو عامين.

وجدير بالذكر أن اليابان تبقي على قيود على العدد الإجمالي للوافدين من الخارج في اليوم وهو ما سيتم زيادته إلى عشرين ألف شخص في اليوم اعتبارا من حزيران/يونيو.

وتعرض كيشيدا لضغط من جماعات الضغط التجارية لفتح الحدود أكثر، حيث تخسر صناعة السفر بينما كان يمكن أن تحقق مكاسب هائلة من ضعف الين.

وسوف يتم تقسيم الدول والمناطق إلى ثلاث فئات -أحمر وأصفر وأزرق- على حسب الخطر الفيروسي الذي تشكله، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية وغيرها من الوزارات.

وسوف يتسن للمسافرين القادمين من الدول أو المناطق المدرجة على القائمة الزرقاء تجاوز فترة الحجر الصحي طالما أنهم حصلوا على نتيجة سلبية في اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" ما قبل المغادرة، بحسب وزارة الخارجية.

أما هؤلاء المدرجين على القائمة الصفراء فيحتاجون إلى إثبات تطعيم بلقاحات مختارة لتخطي فترة الحجر الصحي.