حذرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية، من أن عدم تمديد مجلس الأمن آلية المساعدة الحالية عبر الحدود إلى سورية سيكون بمنزلة فشل من «الدرجة الأولى».



وجاء في تقرير أممي، صدر امس، أنه يجب على المجتمع الدولي حماية الآلية الحالية، وزيادة تعهداته التمويلية لدعم المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي تواجه فيه سورية أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع.



وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة لسورية، باولو بينيرو، إنه «لشيء أخلاقي أن يكون قرار مجلس الأمن في حد ذاته ضروريا لتسهيل المساعدة عبر الحدود».



وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لآلية إيصال المساعدات عبر معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا في 10 يوليو المقبل، بعد تمديد القرار ستة أشهر في يناير الماضي.

وأبدت روسيا معارضتها لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية في الأمم المتحدة، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في سورية.



وصرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن في 20 مايو، «من المرجح أن نسمع كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للنازحين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها».