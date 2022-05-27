أطلقت لولو هايبر ماركت، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال تجارة التجزئة، مهرجان الطعام المرتقب «مهرجان الطعام العالمي 2022» بحفل مزدان بالألوان في منفذ الري التابع للشركة يوم 25 مايو.



افتتح الفعالية 3 من كبار الطهاة في الكويت وهم: نيكيتا غاندي وسيجو تشاندران من الهند إلى جانب الشيف العربي أبومهندي، وذلك في حضور كبار مسؤولي إدارة لولو هايبر ماركت في الكويت وممثلين عن الرعاة الرئيسيين لمهرجان الطعام. وتميزت احتفالات الافتتاح بالعديد من الأحداث البارزة، بما في ذلك عرض حي للطهي مع كبار الطهاة المشاهير، وتقديم أطول رول سويسري، وعروض على مجموعة متنوعة من الخبز وتقديم وعرض تشكيلة من المخبوزات من مخبز بيت الخبز Bakery Bread House، وتم كذلك عرض ترويجي على الكيك والكعك بعنوان «في حب الحلويات». ويوفر مهرجان الأطعمة العالمي، وهو احتفال بالأطعمة من جميع أنحاء العالم للعملاء، فرصة لتعريف أنفسهم بأكبر مجموعة من الأطعمة العالمية. تتوافر خصومات مذهلة وعروض خاصة على جميع الأطعمة في منافذ لولو هايبر ماركت طوال فترة المهرجان. وبالإضافة الى متعة المهرجان والاحتفالات المصاحبة له، هناك قائمة من المسابقات التي ستستمر حتى 1 يونيو، وسيحصل الفائزون على جوائز مثيرة، ومن ضمن المسابقات في المهرجان مسابقات طبخ المأكولات الهندية والعربية والإيطالية والقارية، وكذلك مسابقات في فئة الحلويات. وهناك مسابقة «واو الماستر شيف» ومسابقة «الشيف الصغير» ومسابقة «تذوق واربح»، ومسابقة «الأطعمة الصحية» ومسابقة «تحدي الكيك». ورغم ان الافتتاح الرئيسي في منفذ الري، الا أن الأجواء الاحتفالية لمهرجان الأغذية العالمي 2022 تنعكس في جميع الفروع الأخرى للهايبر ماركت. ومن بين الأحداث البارزة المقرر عقدها في بعض منافذ البيع الأخرى، اقتطاع أكبر كيكة ميل - فوي في لولو هايبر ماركت بالسالمية، وقطع بسبوسة عربية كبيرة الحجم في لولو هايبر ماركت في الجهراء، وقطع أكبر فطيرة في لولو هايبر ماركت في القرين، قطع شرائح أكبر شاورما في لولو هايبر ماركت في الفحيحيل، قطع كنافة ضخمة في لولو هايبر ماركت بالعقيلة، إضافة إلى تقطيع الكيك الاحتفالي في منافذ لولو إكسبريس بالفروانية وخيطان والسالمية.



وانضم بعض كبار مصنعي المواد الغذائية والتجار والموزعين في الكويت، بما في ذلك إفكو وكتكو وآرلا والوزان وكرافت ولندن ديري، إلى رعاية ودعم مهرجان الأغذية العالمي 2022 في لولو هايبر ماركت.