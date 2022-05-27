مواد غذائية تعيق النوم بسرعة



أعلن د.دانييل بيريز فيدال، خبير التغذية الصحيحة، أن تناول الآيس كريم قبل النوم يمنع النوم بسرعة. كما كشف الخبير فيدال قائمة بالأطعمة التي تجعل النوم سريعا أمرا صعبا.



ووفقا له، لا ينصح أبدا بتناول الآيس كريم (البوظة) ليلا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، الذي يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ويعقد عملية الانتقال إلى النوم، لأنه يعمل كمادة محفزة مثل الكافيين، لذلك من الأفضل عدم تناوله في الفترة المسائية.

وينصح فيدال، أيضا بعدم تناول الجبن والتوابل الحارة والكعك في الفترة المسائية.



ويقول: «عندما نأكل يحول الجسم الطعام إلى طاقة تبقي الشخص مستيقظا وتمنعه من النوم. كما أن المعدة لا تستجيب لهضم الطعام الذي يتناوله الشخص ليلا، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والإزعاج».



ويشير الخبير إلى أنه من الأفضل في المساء تناول الموز (يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم) أو اللوز (غني بالكالسيوم)، فهذه المواد تساعد على استرخاء الجسم والعضلات وتحول الحمض الأميني تريبتوفان إلى الميلاتونين الذي يحفز على النوم.

المصدر: عن «نوفوستي»

