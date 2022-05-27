أسامة دياب



أكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج، ان الاحتفال بيوم أوديشا يأتي كجزء من برنامج التيسير الحكومي الذي لم يتوقف خلال العامين الماضيين، على الرغم من التحديات العديدة التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد- 19. ومنذ العام الماضي، قامت السفارة بعقد فعاليات متعددة تحت راية أتمانيربهار بهارات، أي الهند المعتمدة على الذات، وأجرت العديد من احداث التيسير الحكومي، التي تركز على ولايات مختلفة من الهند.



وأعرب السفير جورج ـ في مجمل كلمته خلال الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة يوم اوديشا ـ عن سعادته للمشاركة المخلصة لمعظم الجمعيات والمجموعات الهندية بالكويت في كل الفعاليات التي ساهمت بشكل كبير في الترويج للهند في الكويت، وتعزيز علاقتنا معها، مضيفا أن برنامج 3 Ts لتعزيز مشاركتنا في التجارة والتكنولوجيا والسياحة حقق نتائج إيجابية.



وأضاف: نحن نحتفل بأوديشا، الولاية الهندية العظيمة، التي تعتبر أفضل أسرار الهند، فهي تشبه الجوهرة الخفية لجميع زوار بلدنا بمناظرها الطبيعية والهادئة وشواطئها النظيفة وغير المزدحمة، فهي أرض غارقة في التاريخ والأساطير مع العديد من المعابد القديمة والثقافات القبلية ووفرة الجمال الطبيعي.



وأشار إلى أن ولاية اوديشا واحدة من أسرع ولايات الهند نموا حيث سجل اقتصادها انتعاشا حادا في 2021-2022 بمعدل نمو قدره 10.1%. وتعتمد صناعات أوديشا بشكل أساسي على مواردها الطبيعية التي تمثل أكثر من 35% من الموارد الطبيعية للبلاد. وتمتلك الولاية احتياطيات كبيرة من خام الحديد والبوكسيت والنيكل والفحم وما إلى ذلك مما يجعلها وجهة جذابة للصناعات المعدنية. في 2020-2021 كان أكثر من 47% من إنتاج المعادن في الهند من ولاية أوديشا.



اليوم وعلى أعتاب ثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أتصور هناك فرصة عظيمة لرجال الأعمال الكويتيين لتعميق المشاركة مع أوديشا. أدعو شركائنا التجاريين الكويتيين لاستكشاف أوديشا وإدراجها أيضا في خط سير رحلتهم السياحية. أوديشا هي بالفعل وجهة جيدة جدا لمشاركتها في 3 Ts والتجارة والتكنولوجيا والسياحة.