حقق القطاع العقاري في إمارة دبي أعلى أداء شهري له منذ 10 سنوات بعد تسجيل 6.983 مبايعة في شهر أبريل الماضي بمعدل نمو بلغ 45.5% من حيث عدد المبايعات مقارنة بأبريل من العام الماضي 2021.



جاء ذلك وفقا لبيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».



وأشارت بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع ـ الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس ـ إلى أن المؤشر الشهري العام في شهر أبريل الماضي سجل نحو 1.273 نقطة بقيمة 1.238.401 درهم في حين سجل المؤشر الشهري للشقق نحو 1.331 نقطة بقيمته 1.140.201 درهم وسجل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس نحو 1.318 نقطة بقيمته 2.124.828 درهما، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات.



وسجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية 0.957 نقطة خلال أبريل الماضي بقيمة 51.672 درهما فيما سجل المؤشر الشهري للشقق 0.96 نقطة بقيمته 47.578 درهما وسجل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس 0.872 نقطة بقيمته 132.917 درهما.



وأظهرت بيانات المؤشر لشهر أبريل الماضي اتجاه السوق الديناميكي في قطاع العقارات في دبي على أساس شهري.



وبشكل عام استمرت معاملات المبيعات في النمو متجاوزة متوسط المعاملات الشهرية لعام 2021 حيث أظهر مؤشر أسعار المبيعات الإجمالي نموا صحيا منذ يونيو 2020.



ويواصل السوق الثانوي لعمليات البيع الاستحواذ على الحصة الأكبر في سوق العقارات بنسبة ثابتة حيث بلغت حصته خلال أبريل 60.32% من حيث عدد صفقات البيع و70.7% من حيث القيمة بشكل يظهر القوة في أداء سوق العقارات الجاهز من حيث قيمة وعدد الصفقات العقارية لا سيما فيما يتعلق بالشقق السكنية والتي تمثل حوالي 79% من إجمالي المعاملات بينما تمثل الفلل/ تاون هاوس حوالي 21%.