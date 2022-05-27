في إطار دعمه المتواصل للشباب، والشراكة الممتدة للعام السابع عشر على التوالي مع جمعية إنجاز الكويتية، أعلن بنك الخليج عن رعايته لمسابقة «برنامج الشركة» 2022، التي تقام يومي 27 و28 الجاري، للفوز بجائزة أفضل مشروع طلابي.



ويحظى برنامج الشركة بشعبية كبيرة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات، إذ يوفر فرصة غير مسبوقة لهم في ممارسة تجربة عملية في تأسيس وإدارة شركة حقيقية بداية من تطوير فكرة العمل، وإجراء دراسات الجدوى، وبيع الأسهم، والعمل كفرق إدارية، ووضع خطط الأعمال، وإنتاج وبيع المنتجات/ الخدمات وتصفية الشركة بالتساوي من خلال كشوفات وبيانات الربح/ الخسارة.



وتشهد فعاليات اليوم الأول من المسابقة تقييم مشروعات الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة، من قبل لجنة تحكيم تضم في عضويتها رئيس إدارة الخدمات الاستثمارية في بنك الخليج داليا القاسم، وذلك لتقييم مشاريع الطلاب والطالبات وأدائهم، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الثاني، ليكونوا مؤهلين للمشاركة في مسابقة إنجاز العرب السنوية لرواد الأعمال الشباب والتنافس مع الفائزين الآخرين من جميع أنحاء العالم العربي.



المشروعات المتنافسة



على المستوى الجامعي، تتنافس 4 شركات هي «تفاروديكو» لطلاب جامعة Algonquin وهي منصة لترويج خدمات العاملين في مجال «فري لانسر» وشركة «حقيبتي» لطلاب جامعة ACK لمساعدة الطلاب والمهنيين الشباب والعاملين في مجال «فري لانسر» على التنظيم والعمل عن بعد، أما طلاب Ktech فيشاركون بشركة «tryzabeel» وهي عبارة عن سلة مهملات ذكية في حين يشارك طلاب كلية بوكسهيل بشركة G pharmacy عبارة عن تطبيق حكومي يربط صيدليات الكويت بالمستشفيات والعيادات.



كما تشارك المدارس الثانوية بأربعة مشروعات، حيث تنافس مدرسة NES بشركة «خطوة» لمحاربة السمنة أما مدرسة ACA فتقدمت بـ 3 شركات هي شركة «Active» للنهوض بالشباب ماديا وفكريا وشركة Eco Internationa وتنتج قناعا نباتيا قابلا للتحلل الحيوي يسمى «Abaca» وشركة Envo Char وتقدم سمادا صديقا للبيئة.



ريادة الأعمال



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: نفخر بشراكتنا الطويلة مع مؤسسة إنجاز الكويت، في دعم أجيال المستقبل من شباب المدارس والجامعات وتزويدهم بالمهارات التي يتطلبها منهم سوق العمل، وفتح الطريق لهم لريادة الأعمال.



وأشارت إلى أن متطلبات سوق العمل محليا وعالميا تشهد متغيرات سريعة للغاية، وعلى الأجيال الجديدة مواكبتها، ومن هنا تنبع أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بنك الخليج ومؤسسة إنجاز في توفير الدعم والخبرات اللازمة، التي تمكن الشباب من الاستعداد الجيد لتلك المتغيرات.



وأوضحت أن فريق المتطوعين من بنك الخليج كان لهم دور كبير في توجيه ومساعدة الشباب في كل مراحل مشروعاتهم، فضلا عن تقديم برامج مثل الإرشاد والمقابلات الوهمية مع طلاب الجامعات.



وأكدت حرص بنك الخليج من خلال برنامجه للمسؤولية الاجتماعية على دعم وتطوير مهارات العمل الاحترافي لدى الشباب، من خلال المبادرات التعليمية النوعية، التي تترك أثرا مستداما في حياة الشباب والمجتمع.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية ليلى المطيري إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة هو أحد أسباب استمرارية ونجاح الجمعية، مشيرة إلى أن العلاقة مع بنك الخليج غير عادية، فهي شراكة استراتيجية ممتدة لسنوات طويلة، حيث يعتبر بنك الخليج داعما أساسيا لأنشطة الجمعية وذلك من خلال توفير المتطوعين والمشاركة في تقديم البرامج التدريبية للطلبة.



وأضافت: أن جمعية إنجاز الكويتية قامت بتدريب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة على مختلف البرامج التدريبية، والتي تهدف إلى صقل مهارات الشباب في 3 محاور وهي: الجاهزية للعمل وريادة الأعمال والمعرفة المالية، وإننا في جمعية إنجاز الكويتية نتطلع دائما إلى تقديم كل ما يخدم الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل.



وبرنامج الشركة هو المنهج المميز لجمعية إنجاز، حيث يتم تطبيقه في المدارس الثانوية والجامعات كجزء من المناهج الأكاديمية العادية، ما يوفر منفذا للإبداع غير المستغل وذكاء الأعمال، الذي تم تصميمه كمختبر اقتصادي وتجاري، حيث يقوم الطلاب تحت إشراف مرشد متطوع من القطاع الخاص، بتجربة دورة حياة الشركة الناشئة بأكملها.