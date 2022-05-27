بعد طول انتظار، أطلقت فيرجن موبايل عملياتها رسميا في الكويت يوم الأربعاء الماضي، لتكون أول شركة اتصالات رقمية في السوق، وتقدم الشركة منتجات مميزة وخدمات مبتكرة وتجربة رائعة للعملاء، والتي ستسهم بشكل كبير في تغيير حياتهم للأفضل مع توفير الكثير من عروض البيانات والمحتوى.



وكونها رابع شركة اتصالات في السوق، ستعزز الشركة مكانتها باعتبارها شركة الاتصالات التي تقدم عروضا وتجارب رقمية جديدة جريئة وممتعة.



وابتداء من 25 الجاري، استقبلت فيرجن موبايل الكويت حصريا ولمدة 24 ساعة جميع الأعضاء الذين حجزوا أرقامهم في مواقعها الستة الكائنة بمراكز التسوق الرئيسية في الأفنيوز، 360 مول، الكوت، فيرجن ميغاستور، سليل الجهراء ومول العاصمة.



واعتبارا من 26 مايو ولمدة ستة أسابيع، تستقبل هذه المواقع جميع العملاء في الكويت الراغبين في الانضمام إلى عائلة فيرجن موبايل الكويت.



وتعليقا على ذلك، قال بنوا جانين الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل الكويت أن فريق الشركة متحمس جدا لإطلاق أعمال الشركة في الكويت.



وأضاف: يسعدنا أن نقدم مكافآت مميزة للأعضاء عبارة عن خدمتين مجانيتين لبث المحتوى مع أي باقة، Starzplay للأفلام والمسلسلات وأنغامي للموسيقى، وبالتالي لن يضطر كل من ينضم إلى فيرجن موبايل الكويت إلى دفع قيمة الاشتراك في المنصات الموسيقية والأفلام بعد الآن.



أما بالنسبة للأعضاء الذين حجزوا أرقامهم مسبقا وكعربون شكر على ثقتهم، فقد ضاعفنا المكافأة لهم ليحصلوا على خصم يصل إلى 20 دينارا على باقتهم الأولى.



كما نقدم الشرائح الإلكترونية e-SIMS لجميع الأعضاء الذين لديهم رقم نقال لأنه من السهل جدا تفعيل الشريحة أينما كانوا، بالإضافة إلى مرونة الاستخدام عندما يرغبون في ذلك.



وأكد جانين أن لدى فريق فيرجن موبايل الكويت هدف بسيط وهو تقديم أفضل خدمات الاتصالات لشعب الكويت، إلى جانب تعزيز مكانة الشركة الرائدة والارتقاء بعملياتها التي تمتاز بالمرونة للاستجابة بشكل سريع إلى كل ما يحتاج اليه السوق من خدمات مميزة.



وقال جانين: نفتخر بكوننا أول شركة اتصالات في العالم يتم إطلاقها في The Sandbox، وقد قمنا بهذه الخطوة السباقة بهدف تقديم محتوى وخدمات مبتكرة وجديدة بالكامل.



ويهدف برنامجنا إلى تشجيع العملاء على التعامل مع العلامة التجارية في Metaverse وجذب منشئي المحتوى واللاعبين والمبرمجين الكويتيين على التسجيل في مجتمع MetaTribeKW.



نحن نؤمن بأن مبادراتنا الرائدة ستمكن العملاء في الكويت من التفاعل مع علامتنا التجارية بمنتهى السهولة، بينما نقوم باستكشاف أساليب الحياة الرقمية المبتكرة في المستقبل مع أعضائنا.