كرّم محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل أحمد الهارون، خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي والمالي الذي ينفذ سنويا بتعاون استراتيجي مع كلية «هارفارد للأعمال» وضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية، وأقيم حفل التكريم في مبنى بنك الكويت المركزي بحضور قيادات القطاع المصرفي والمالي وبنك الكويت المركزي والمعهد والمكرمين.



وتناول الحفل نقاشا شارك فيه المحافظ والرؤساء التنفيذيون للبنوك والشركات المشاركة مع المكرمين حول موضوع البرنامج لهذا العام والذي حمل عنوان «الريادة في عالم متحول» عكس خلاله التحولات الرقمية والثورة التي تقودها التكنولوجيا والاتصالات والإنترنت في العالم وما خلقته من متغيرات وتحديات وفرص على نماذج الأعمال.



من جانبه، ألقى المحافظ الهارون كلمة في بداية الحفل هنأ فيها المكرمين على اجتياز هذا البرنامج المهم ودعاهم لمواصلة التعليم والتأهيل بشكل مستمر لمواكبة ما يجري في العالم والصناعة المصرفية والمالية التي أصبحت تتطور بشكل لحظي وتحكمها متغيرات متنوعة أهمها سلوك العملاء واتجاهاتهم واحتياجاتهم، مؤكدا على أن بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات وبالتعاون مع البنوك سيواصلون دعم التعليم والتدريب والتأهيل النوعي لرفد الكفاءات والكوادر المتميزة للاقتصاد الوطني وذلك للمساهمة في تعزيز نموه وتطوره سواء عبر برامج المعهد المختلفة أو عبر مبادرة كفاءة.



ثم تحدث مدير عام معهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي عن علاقة معهد الدراسات المصرفية الاستراتيجية الممتدة مع كلية «هارفارد للأعمال» على مدى ثلاثة عشر عاما تم التعاون خلالها على تطوير برامج متنوعة ومتميزة من حيث المواضيع والقضايا.