طارق عرابي

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن «التجارة» ستخاطب وزارة المالية بشأن زيادة اعتمادات الميزانية السنوية المخصصة لدعم المواد التموينية والإنشائية.

وأكد المصدر أن الأمر يأتي تماشيا مع الارتفاع العالمي المضطرد في أسعار السلع الغذائية والمواد الإنشائية بشكل عام، متوقعا في الوقت ذاته أن يرتفع حجم الإنفاق على هذه الأنواع من الدعم بنهاية العام الحالي بأكثر من 50%، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع والمنتجات والنقل والشحن والتخزين.

وقال المصدر: «في إطار الدور الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة لتأمين الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية والإنشائية، وبعد أن أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان تحمل الحكومة فارق أسعار المواد التموينية، فإن الحاجة باتت ماسة لزيادة ميزانية الدعم حتى تتمكن الوزارة من أداء دورها في توفير السلع والاحتياجات الأساسية المدعومة بنفس أسعارها السابقة ومن دون أن تثقل كاهل المواطن».

وكان وزير التجارة والصناعة قد أكد أن المواطن لن يشعر بأي زيادة في أسعار المواد الإنشائية والتموينية المدعومة، إذ ستتحمل الحكومة فروق الأسعار الناتجة عن زيادة كلفة الشحن أو غيرها، في ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وأن هناك خطة استراتيجية لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعارها.

جدير بالذكر أن إجمالي قيمة الدعم المنصرف للعديد من المواد التموينية التي تقدمها وزارة التجارة للمواطنين من خلال البطاقة التموينية، بلغ خلال العام 2021 نحو 225 مليون دينار، حيث يشمل هذا المبلغ دعم مجموعة المواد التموينية التي تضم (الأرز البشاور، الزيت النباتي، الدجاج المجمد، معجون الطماطم، السكر، حليب البودرة، الطحين والعدس)، إلى جانب المواد الإنشائية المتمثلة بالاسمنت والحديد والطابوق ودعم التكييف والخرسانة والأطقم الصحية والأسلاك الكهربائية والسيراميك والبورسلان ودعم التكسية الخارجية للبناء والترميم.