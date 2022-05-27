محمود عيسى



ذكرت وكالة بلومبيرغ انه من المتوقع أن يتوافد نحو 1.5 مليون من المشجعين إلى قطر خلال فعاليات كأس العالم 2022، أي ما يزيد قليلا على نصف سكان قطر، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن توافر الغرف الفندقية وتكلفتها.



وفي هذا السياق، وعدت اللجنة المنظمة المحلية لهذا الحدث بتحديد بأسعار معقولة، ووضع حد أقصى للأسعار في الفنادق واستئجار سفن الرحلات البحرية، كما استأجرت اللجنة مساكن في جميع أنحاء البلاد لتلبية الطلب، فيما يقوم أصحاب العقارات والملاك بإجبار العديد من السكان المحليين على إخلاء عقارات مؤجرة على المدى الطويل لإفساح المجال لتوفير مساكن لزوار البلاد.



وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيانها انه من خلال اختيار حجز رحلة ذهابا وإيابا ليوم المباراة، سيصل المشجعون الى الدوحة في الصباح ويغادرونها في المساء، دون الحاجة إلى حجز غرف في الفنادق، وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل سياسة عدم تسجيل الأمتعة على تبسيط مسارات السفر السهل بالنسبة للركاب لدى وصولهم ومغادرتهم.



وعلى صعيد متصل، نسب موقع زاوية الى الخطوط الجوية القطرية قولها: انه من المتوقع ان تدر مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة في نوفمبر من هذا العام إيرادات تصل الى 20 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وان كبريات شركات الطيران الخليجية تتضافر جهودها لتقديم خدمات الركاب خلال هذا الحدث العالمي المهم، ونتعاون مع شركات الطيران الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من التزامنا بجعل أول بطولة لكأس العالم FIFA في الشرق الأوسط حدثا خاصا بالفعل.