اسامة ابو السعود

رست مناقصة ادارة الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على 3 حملات حج وهي حملة العفاسي والجلاسي والصراف بمبالغ تقارب 1600 دينار كويتي لكل حاج.

واعتمدت الوزارة اسعار الحملات امس بعد الغاء العطاءات امس الاول بسبب ارتفاع الاسعار وهو ما رفضته وزارة الاوقاف واصرارها على تسهيل الحج للمواطنين وفق اعلى المعايير وباقل التكاليف .

وعلمت "الأنباء" انه وبعد ترسية عطاءات الحملات الثلاث بعدد 663 حاجا لحملات الحج الميسر مـوزعين علـى عـدد (۳) حمـلات بواقع ۲۲۱ حاجاً لكل حملة شاملاً صاحب الحملة والمرشد الديني وعدد (٢) كادر طبي سيتم فتح رابط التسجيل لهم لتسجيل الحجاج الراغبين في الحج الميسر ابتداء من هذا الاسبوع .