أعلن الحرس الثوري الإيران احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج العربي، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها.

وأفاد الحرس الثوري بأن قواته البحرية "أوقفت الجمعة ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج"،وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي.



من جهتها، احتجت اثينا على الخطوة الايرانية وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن "هذه الافعال هي بمثابة قرصنة"، داعية المواطنين اليونانيين الى تجنب التوجه الى إيران.