أظهر الرئيس الأميركي جو بايدن ميلا إلى الخروج بتصريحات تحدث ضجة على الصعيد الديبلوماسي، من وعده بالدفاع عن تايوان عسكريا إلى تلميحه بضرورة تغيير النظام في روسيا.

واعتاد الصحافيون الذين يرافقون بايدن في رحلاته الخارجية على هذا النهج مع تصدر الرئيس الديموقراطي بتصريحاته الحادة أو المشحونة عناوين الأخبار فيما يسارع البيت الأبيض إلى التشديد على أن الرئيس لا ينتهج سياسة جديدة.

في اللحظات الأخيرة من مؤتمر صحافي في طوكيو، رد بايدن قبل ايام، بالإيجاب بأن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن تايوان في حال تعرضها لهجوم من الصين التي تعتبر الجزيرة المستقلة ذاتيا وتنمتع بنظام ديموقراطي، مقاطعة صينية.

ليست المرة الأولى التي يثير فيها بايدن ارتباكا جراء تصريحاته حول تايوان. فمنذ أكثر من 4 عقود وبموجب سياسة أقرت عندما كان سناتورا، توفر الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان للدفاع عن نفسها إلا انها أبقت عمدا على الغموض بشأن احتمال تدخلها عسكريا.

وسارع مسؤول في البيت الأبيض ووزير الدفاع لويد اوستن إلى التأكيد ان السياسة الأميركية لم تتغير فيما أعربت بكين عن غضبها ورحبت تايون بما اعتبرته دليلا على التزام صلب.أتى

ذلك بعدما قال بايدن في كلمة ألقاها في پولندا بشكل مرتجل: «بحق السماء هذا الرجل لا يمكنه البقاء في السلطة» في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسارع البيت الأبيض إلى القول إن بايدن لا يحث على الإطاحة ببوتين، وهو ما كان سيشكل تصعيدا كبيرا في الحملة الأميركية التي أكد بايدن بنفسه أنها تقتصر على مساندة أوكرانيا.

قبل غزو بوتين لأوكرانيا في فبراير، أثار بايدن الذي كان يحذر من تداعيات صعبة على روسيا في حال أقدمت على هجومها، الاستغراب عندما تحدث عن ردة فعل غربية أقل في حال حصول «توغل محدود».

لكن بايدن الذي عرف بالتعبير صراحة عن مشاعره طوال مسيرته السياسية، لا يتراجع أحيانا عن كلامه ولا يحاول تلطيفه.

فقد استمر باتهام روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا واتهم موسكو بارتكاب «جرائم حرب» قبل أن يفعل ذلك المسؤولون بإدارته بكثير.

لعبة مزدوجة؟

وفي كل مرة، تثير تصريحات بايدن السؤال التالي: هل تحدث بايدن «من قلبه» كما قالت أوساطه مرات عدة أم أنه عبر عن سياسة أميركية جديدة؟ أم الاثنان معا؟

وقال جوشوا شيفرينسون وهو استاذ مساعد في العلاقات الدولية في جامعة بوسطن: «من الصعب القول إن كانت هذه هفوات او ازدواجية. إذا كانت ازدواجية فهي خطرة للغاية وقد تؤجج التوترات وتتسبب بعدم يقين».

تولى بايدن الرئاسة وهو يتمتع بخبرة في الشؤون الخارجية أكبر من أي رئيس آخر في العقود الأخيرة. ووعد بنهج يسهل توقعه خلافا لسلفه دونالد ترامب المتقلب وصاحب التصريحات المتهورة.

فترامب غالبا ما أذهل العالم بتصريحات لا تراعي اللياقة الديبلوماسية من شتم قادة دول حليفة والتهديد بالحرب عبر تويتر.

وأكد شيفرينسون «لم يكن من الممكن توقع موقف ترامب. لكن كان يتوقع أن تكون مواقف بايدن متماسكة جدا. قد تكون الصراحة إيجابية أحيانا لكن في حالة تايوان قد تكون خطرة نوعا ما».

وقالت بوني غلايسر الخبيرة بالشؤون التايوانية في صندوق مارشال الألماني German Marshall Fund في الولايات المتحدة، إن بايدن يؤمن بلا شك بما قاله بشأن تايوان. وأوضحت «لكنها هفوة إذ إنه يعطي قراءة خاطئة للموقف الأميركي».

وشددت على أن السياسة الخارجية «أكثر فاعلية عندما تكون واضحة ومفهومة من أصدقائنا وحلفائنا وأعدائنا».

ورحب بعض الصقور الذين عادة ما يتواجهون مع بايدن، بتصريحاته.

وكتب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة أن تصريح بايدن «هذا ا ينبغي قوله والقيام به». إلا أن آخرين رأوا عكس ذلك.

ففي تغريدة أعرب ستيفن ويرذيم من مؤسسة كارنيغي للأبحاث والتحليل، عن قلقه بقوله: «الاستجابة القوية للدول الغربية على العدوان الروسي في أوكرانيا كان من شأنه أن يردع الصين عن اجتياح تايوان إلا ان تصريحات جو بايدن قد تلغي هذا المكسب المحتمل وتساهم في نشوء نزاع في تايوان».