اعتادت الملكة إليزابيث الثانية التي يستعد البريطانيون للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، على تسجيل الأرقام القياسية، إذ جالت العالم 42 مرة وتتولى العرش البريطاني منذ 70 عاما.

وتتولى الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا منذ 70 عاما و4 أشهر. أما الرقم القياسي السابق في المملكة المتحدة، فكان من نصيب جدة جدتها الملكة فيكتوريا التي استمرت فترة حكمها 63 عاما و7 أشهر ويومين (من 20 يونيو 1837 حتى وفاتها في 22 يناير 1901).

كما أن إليزابيث بأعوامها الـ 96 هي أكبر ملكة لاتزال جالسة على العرش في العالم.

وسجل ملكان فقط فترة حكم أطول من اليزابيث الثانية، هما: الملك لويس الرابع عشر (حكم لأكثر من 72 عاما بين عامي 1643 و1715) وملك تايلند بوميبول أدولياديج (امتدت فترة حكمه لـ 70 عاما و4 أشهر، من 9 يونيو 1946 حتى 13 أكتوبر 2016).

رحالة

زارت إليزابيث الثانية بصفتها ملكة أكثر من 100 دولة، وهو رقم قياسي آخر لعاهل بريطاني. وقامت بأكثر من 150 زيارة إلى دول الكومنولث، إذ زارت كندا 22 مرة، وهو أكثر بلد عضو في الكومنولث تزوره، فيما ذهبت 13 مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته.

ووفق حسابات صحيفة «دايلي تلغراف»، جالت الملكة العالم بمعدل 42 مرة قبل أن تتوقف عن السفر إلى الخارج في نوفمبر 2015 عندما كانت تبلغ 89 عاما.

واستغرقت أطول رحلة لها خارج المملكة المتحدة 168 يوما (بين نوفمبر 1953 ومايو 1954)، زارت خلالها 13 دولة.

انشغالات كثيرة

وفي عيد ميلادها الحادي والعشرين، قالت إليزابيث الثانية حين كانت لاتزال أميرة «أصرح أمامكم أن حياتي كلها، أكانت طويلة أم قصيرة، سأكرسها لخدمتكم».

وخلال فترة توليها العرش، قامت الملكة إليزابيث الثانية بحوالي 21 ألف التزام رسمي، وأعطت «الموافقة الملكية» لنحو 4 آلاف مشروع قانون، واستقبلت عددا كبيرا من الشخصيات البارزة في إطار 112 زيارة رسمية، من بينهم الإمبراطور هايله سيلاسيه (إثيوبيا عام 1954)، والإمبراطور الياباني هيروهيتو (عام 1971)، والرئيس الپولندي ليخ فاليسا (عام 1991)، والرئيس الأميركي باراك أوباما (عام 2011).

وأقيمت تحت إشرافها أكثر من 180 حفلة استقبال في قصر باكنغهام، حضرها أكثر من 1.5 مليون شخص.

14 رئيساً للوزراء

وعاصرت الملكة 14 رئيسا للوزراء من ونستون تشرشل (1952-1955) إلى بوريس جونسون، وكان رؤساء الوزراء يطلعونها خلال جلسات أسبوعية على أبرز التطورات الراهنة في الفترة القائمة.

والتقت الملكة إليزابيث 13 رئيسا من الرؤساء الـ 14 الأميركيين، منذ هاري ترومان (1945-1953) إلى جو بايدن حاليا. أما الرئيس الذي ينقص من اللائحة فهو ليندون جونسون (1963-1969).

وقابلت الملكة، وهي رئيسة الكنيسة الأنغليكانية وتعرف بتدينها وممارستها لواجباتها الدينية بشكل منتظم، 4 باباوات خلال زيارات رسمية، هم: يوحنا الثالث والعشرون (1961)، يوحنا بولس الثاني (1980،1982،2000)، بنديكتوس السادس عشر (2010) والبابا فرنسيس (2014).

مليون بطاقة تهنئة

وأرسلت الملكة نحو 300 ألف بطاقة تهنئة إلى معمرين وأكثر من 900 ألف أخرى إلى أزواج يحتفلون بذكرى زواجهم الـ 60. واستمر زواجها من الأمير فيليب 73 عاما قبل أن يتوفى في أبريل عام 2021، ما يمثل أيضا رقما قياسيا لملك بريطاني.

والتقطت للملكة أكثر من مائتي صورة بورتريه، وكانت أول صورة لها في سن السابعة.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية أول عاهل بريطاني يزور الصين، عام 1996، وأول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأميركي، في 16 مايو 1991.

وأرسلت أول بريد إلكتروني خاص بها في 26 مارس 1976، خلال زيارة كانت تجريها لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع. وعام 1997، أطلقت أول موقع إلكتروني رسمي لقصر باكنغهام.

وكتبت أول تغريدة لها في تويتر عام 2014، فيما نشرت أول منشور لها عبر انستغرام عام 2019.

وإليزابيث هي الملكة الوحيدة التي قفزت (تقريبا) بالمظلة مع جيمس بوند، إذ ظهرت في مقطع ڤيديو أنجز لافتتاح أولمبياد 2012 في لندن، وهي تستقبل الجاسوس الذي يجسد دوره الممثل دانيال كريغ في قصر باكنغهام قبل أن يركبا كلاهما طوافة ويحلقا في سماء لندن ثم يقفزا (في مشهد تمثيلي) فوق الستاد الأولمبي الذي شهد حضورا فعليا للملكة لاقى ترحيبا كبيرا.