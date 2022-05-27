علي إبراهيم

علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن وزارة المالية تستهدف تأهيل العاملين في القطاع المالي بالجهات الحكومية على اكتشاف جرائم التزوير والغش والاحتيال المالي.

وأفادت المصادر بأن وزارة المالية أدرجت ضمن خططها التدريبية للعام المالي الحالي برنامجا متخصصا بشأن تلك الجرائم يتضمن التعريف بمفاهيمها ومناهج اكتشافها.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة لتأهيلها في اكتشاف مثل تلك الجرائم هي الفئات الإشرافية والتنفيذية في القطاع المالي بالحكومة، وذلك عبر برنامجين تدريبيين خلال شهري نوفمبر المقبل ومارس 2023.