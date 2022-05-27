يشعر الكثير من الخريجين بالسعادة عندما يُقبلون في أول وظيفة، ويقبلون أول عرض عمل يحصلون عليه، ووسط سعادتهم هذه يفوتهم شيء مهم للغاية، وهو أن بإمكانهم التفاوض بشأن الراتب الذي عُرض عليهم حتى ولو كانت هذه وظيفتهم الأولى، وحتى إذا لم يكن لديهم خبرات سابقة.

ونظراً لأن معظم أصحاب العمل يتوقعون أن يتفاوض المرشحون للوظائف بشأن الراتب، فإنهم لا يقدمون أفضل عرض عمل من البداية، وبالتالي هناك دوماً مجال للتفاوض حول الراتب إذا شعر المتقدم للوظيفة بأن عرض العمل أقل مما يستحق.

10 نصائح للتفاوض بشأن أول عرض عمل النصيحة



1- إجراء البحث اللازم

- من المهم قبل أن يتفاوض المرشح للوظيفة لزيادة الراتب المعروض عليه، أن يجري أولاً البحث اللازم لمعرفة نطاق الرواتب الخاصة بنفس الوظيفة في السوق، ورغم أن الرواتب تختلف من شركة لأخرى، لكن معرفة نطاق الرواتب ستمكن الخريجين من تحديد الراتب المناسب لهم بشكل تقريبي.

2- التحلي بالثقة في النفس

- التحلي بالثقة في النفس من أهم عوامل نجاح عملية التفاوض بشأن الراتب، فينبغي أن يظهر المرشح للوظيفة ثقته في خبراته ومهاراته وإمكاناته، إذ يريد مديرو التوظيف أن يضموا إلى فريقهم أشخاصاً يعرفون ما عليهم القيام به، وواثقين من قدرتهم على أداء مهامهم.

3- التحلي بالصبر

- من الطبيعي أن يشعر الخريجون بالحماس عندما يتلقون أول عرض عمل، ويقبلون به على الفور، لكن من الأفضل بدلاً من ذلك التحلي بالصبر، وإجراء عملية التفاوض بوتيرة مريحة لمدير التوظيف.

- يجب أن يتذكر المرشح للوظيفة عندما يطلب راتباً أعلى أن صاحب العمل لديه اعتبارات أخرى قد لا يفصح عنها خلال عملية التفاوض، لذلك من المهم أن يبقى هادئاً ويطرح أسئلة مدروسة، وينتظر حتى يقدم له مدير التوظيف عرض العمل.

4- اعرف قيمتك

- بالإضافة إلى أهمية أن يعرف الشخص نطاق الراتب الخاص بالوظيفة التي يتقدم لها، فإنه يحتاج أيضاً إلى التحدث خلال عملية التفاوض عن الأسباب التي تجعله مؤهلاً لشغل هذه الوظيفة، وعن القيمة التي سيضيفها إلى الوظيفة والشركة.

5- كن مستعداً

- تقدم العديد من المواقع المهنية الشهيرة بما في ذلك موقع "لينكد إن" نصائح كثيرة بشأن كيفية التفاوض حول الراتب، ومن المهم أن يقرأ المتقدمون للوظائف عن هذا الأمر قبل إجراء مقابلة العمل.

- من بين هذه النصائح، يوصي أحد الخبراء الأشخاص عندما يُطلب منهم أن يحددوا الراتب الذي يريدون الحصول عليه، أن يطلبوا مبلغاً أكثر من الحد الأدنى من نطاق الراتب الخاص بالوظيفة.

6- التفكير في حزمة التعويضات بشكل عام وليس الراتب فحسب

- من المهم ألا يتفاوض الشخص على الراتب فقط، بل يجب أن يتفاوض بشأن المزايا الأخرى التي يمكن أن تقدمها له الوظيفة، بما في ذلك التأمين الصحي، والإجازات المدفوعة، ونفقات الانتقال، وغير ذلك من مزايا قد تشملها حزمة التعويضات وتتجاوز الراتب.

7- طرح الأسئلة مهم

- من المهم قبل التفاوض بشأن الراتب أن يعرف المتقدم للوظيفة المزيد من المعلومات حول الوظيفة والمهام التي تنطوي عليها، لذلك من الضروري أن يطرح المرشح للوظيفة العديد من الأسئلة المدروسة حول هذا الأمر، فهذا يعطي انطباعاً لمدير التوظيف بأن الشخص مهتم بالوظيفة، ويريد أن يعرف كل شيء عنها.

8- التدرب على التفاوض

- قبل إجراء عملية التفاوض الفعلية، ينصح الخبراء المرشح للوظيفة بالتدرب على الأمر مع أحد أصدقائهم أو أفراد عائلتهم، بحيث يلعب الشخص الآخر دور مدير التوظيف، مما يمكن المرشح للوظيفة من تحسين طريقته في الحديث وتحسين لغة جسده، فالتدرب على القيام بذلك عدة مرات سيساعد الشخص على أن يكون أكثر هدوءاً خلال المقابلة الفعلية.

9- التحلي بالمرونة

- من الممكن أن يكون مدير التوظيف معجباً بالمرشح للوظيفة ويدرك تماماً أنه يستحق راتباً أعلى، لكن قد لا تسمح ميزانية الشركة بذلك، ويمكن في هذه الحالة أن يفكر المرشح للوظيفة في باقي حزمة التعويضات، ويتفاوض بشأن الإجازات والمكافآت وإمكانية العمل عن بعد في بعض الأيام، وغير ذلك من مزايا.

10- إظهار الحماس

- يجب ألا ينسى المرشح للوظيفة أثناء التفاوض بشأن زيادة الراتب أن يظهر حماسه تجاه الوظيفة نفسها، وأن يعبر عما يعجبه في الشركة، فهذا يعطي انطباعاً لمدير التوظيف أن المرشح للوظيفة أجرى البحث اللازم وأنه يتلاءم مع ثقافة الشركة، ويمنحه دافعاً لضمه للفريق، وتقديم راتب أعلى له.