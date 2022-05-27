وقعت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" مذكرة تفاهم الخميس مع شركة "سوناطراك" الجزائرية لتعزيز التنقيب عن الغاز في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا، في وقت تسعى روما إلى تقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.

وتم التوقيع على الاتفاق خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى روما بعد أسابيع قليلة من زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى الجزائر.

وقال تبون خلال مؤتمر صحافي، إثر لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إنه "سيتم توجيه كل زيادة في الإنتاج إلى الصديقة ايطاليا وفق الطلب، ولتكون هي الموزع عبر أوروبا"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

وكشف الرئيس الجزائري عن "اقتراح لإنجاز خط كابل بحري من الجزائر إلى ايطاليا، يتم من خلاله تموين إيطاليا مع إمكانية أن يمتد التموين إلى جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية"، وفق المصدر نفسه.