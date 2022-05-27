تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين خلال أبريل، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع.

وتقلصت الأرباح 8.5% عنها قبل عام، انخفاضا من زيادة 12.2% في مارس، وذلك وفقا لحسابات "رويترز" المستندة إلى البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة. ويعد هذا التراجع، الأكبر منذ مارس 2020.

وقال كبير خبراء الإحصاء في المكتب، تشو هونغ، في بيان: "خلال أبريل، انتشر ظهور بؤر (كوفيد-19) في بعض المناطق، مما أحدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات الشركات الصناعية وأدى إلى انخفاض أرباحها".