ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الجمعة، حيث يتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوماً باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 0.51 دولار، أو 0.43%، إلى 117.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

لكن الخام القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب بحوالي 4% هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.11 دولارا أو 0.0 % إلى 114.20 دولارا للبرميل.