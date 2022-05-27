استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة ولكن خام برنت يتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من شهر، بدعم من احتمالية حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي.

وتتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع مواصلة الاتحاد الأوروبي السعي من أجل الحصول على الدعم من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد للعقوبات الجديدة المقترحة ضد روسيا.

وذكرت مصادر بتحالف "أوبك+" لوكالة "رويترز" أن المجموعة من المرجح أن تلتزم باتفاق الإنتاج المبرم العام الماضي خلال اجتماعها المقرر عقده في الثاني من يونيو، وأن ترفع مستهدف إنتاج يوليو بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 117.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لكنها لا تزال مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 4%.

كما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو عند 114.03 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7% تقريبًا.