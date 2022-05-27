أعلن مسؤولو بطولة ويمبلدون للتنس عن تغيير في طريقة تقديم اللاعبات على منصات التتويج، وذلك اعتبارا من نسخة العام الحالي من البطولة، والمقررة في حزيران/يونيو المقبل.

وعادة ما يجرى استخدام بادئة "أنسة" أو "سيدة" قبل أسماء اللاعبات، بينما يجرى نداء أسماء اللاعبين الرجال مع بادئة الاسم فقط.

وأكد نادي عموم إنجلترا ما ذكره تقرير لصحيفة "تايمز" مفاده أن هذا القرار اتخذ من أجل المزيد من التحديث للبطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن التغيير يتضمن كذلك تسجيل أسماء الفائزات من اللاعبات المتزوجات بأسمائهن وليس بأسماء أزواجهن مثلما جرى تطبيقه على كريس إيفرت والتي كتب اسمها بصيغة "مدام جيه.إم. لويد" عندما توجت بالبطولة عام 1981 .

ويهدف التغيير إلى مزيد من المساواة، وذلك بعد إصدار قاعدة في عام 2019 تمنع الحكام من الإشارة إلى أسماء اللاعبات ببادئة مثل "أنسة" أو "سيدة" فيحين أنه يجرى ترديد أسماء اللاعبين الذكور بألقابهم.