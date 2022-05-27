بدأ المخرج البريطاني أدريان شيرجولد عمليات التحضير ومعاينة أماكن التصوير لمسلسل "روز وليلى" ، الذي تقوم ببطولته الفنانتين يسرا ونيللي كريم اللتين تجتمعان معاً للمرة الأولى في بطولة مشتركة.

ومن المقرر بدء التصوير في أول يونيو المقبل ، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والحركة والتشويق والمغامرة، حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها، وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة -نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

المسلسل تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، إخراج البريطاني أدريان شيرجولد ، بطولة يسرا ونيللي كريم، ومازالت الشركة المنتجة تقوم بالتعاقد مع النجوم المشاركين في العمل ، الذي تدور أحداثه 15 حلقة .

وروجت نيللي كريم للعمل من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر عدد من الصور التي تجمعها بالفنانة يسرا ،وعلقت قائلة الدراما الجديدة "روز وليلى قريبا جدا".