كيف كان شكل الحياة المدرسية في شينجيانغ الصينية في العصور القديمة؟ هذا ما كشفت عنه وثيقة اكتُشفت في العام 1969 في مقبرة آستانا القديمة في توربان بشرقي شينجيانغ، ما يُوفر لمحات مثيرة للاهتمام.

وتتألف الوثيقة المكتشفة من لفافة يبلغ طولها 5 أمتار، كتبها بو تيان شو، وهو طالب كان يبلغ من العمر 12 عاماً في عام 710 بعد الميلاد، خلال فترة حكم أسرة تانغ الامبراطورية، حيث نسخ بو عدة فصول من كتابين هما: شروح مختارات كونفوشيوس من قبل الأديب الشهير تشنغ شيوان، وكلاسيكية الألف رمز، وهي قصيدة صينية تُستخدم كأساس لتعليم الرموز الصينية للأطفال في الصين القديمة، وقد تم تخصيصهما كقراءات في ذلك الوقت.

وقال ديلينور مايمينغ، المحاضر من متحف توربان: "من المثير للاهتمام، أن الطفل كتب شعراً هزلياً في نهاية اللفافة قال فيه: انتهى الواجب المنزلي اليوم. أيها المعلم؛ رجاء لا تؤجّل الفصل ودعنا نرجع إلى البيت مبكراً. ما أضفى على اللفافة حيوية أكثر".

وبدوره؛ قال تشن آي فنغ، نائب عميد معهد الدراسات حول توربان، إنه ومن منظور علم فقه اللغة، فإن شروحات تشنغ شيوان على مختارات كونفوشيوس فُقدت بعد عهد أسرة تانغ الامبراطورية، لكن نسخة بو والوثائق الأخرى المكتشفة في توربان وفّرت معلومات قيّمة لدراسة الأعمال الكلاسيكية للكونفوشيوسية.

وأضاف تشن: "لقد تم إنشاء نظام تعليمي كامل نسبياً في عهد أسرة تانغ. ومعظم وثائق شروحات تشنغ شيوان لمختارات كونفوشيوس التي تم اكتشافها من مقابر آستانا هي نُسخ كتبها طلاب، ما يشير إلى أن التعليم في شينجيانغ خلال عهد أسرة تانغ قد تأثر بثقافة السهول الوسطى"