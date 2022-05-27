تعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تثبيت مستويات إنتاجها من الهاتف الذكي آيفون خلال العام الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها السوق بالنسبة لقطاع الهواتف الذكية ككل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن آبل طلبت من مورديها تجميع حوالي 220 مليون هاتف آيفون خلال العام الحالي، وهو نفس حجم إنتاج العام الماضي تقريبا.

في الوقت نفسه، تتوقع السوق وصول إجمالي الطلب على هواتف آيفون خلال العام الحالي إلى 240 مليون هاتف، مدفوعة التحديث الكبير المتوقع للهواتف في الخريف المقبل.

وسجلت صناعة الهواتف المحمولة في العالم بداية صعبة للعام الحالي، في حين تراجعت توقعات الإنتاج بشكل عام.

في الوقت نفسه، فإن وصول معدلات التضخم في العالم إلى مستويات مرتفعة والحرب الروسية ضد أوكرانيا واضطراب سلاسل الإمداد، تهدد مبيعات الهواتف الذكية خلال .2022

كانت تقارير إخبارية قد ذكرت أمس أن الاضطراب الناجم عن إجراءات الإغلاق المفروضة على مناطق واسعة من الصين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تعرقل مخطط تطوير طرز جديدة من الهاتف الذكي آيفون خلال العام الحالي,

ونقلت صحيفة نيكي آسيا الاقتصادية عن مصادر مطلعة القول إن شركة آبل الأمريكية العملاقة التي تنتج هواتف آيفون طالبت مورديها بتسريع جهود تطوير الطرز الجديدة.

من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرج إلى أن تأخير جهود تطوير الطرز الجديدة يمكن أن تؤثر على الجدول الزمني للتصنيع وعلى الكميات التي يتم طرحها في البداية من هذه الطرز.