في قرية خربة زنوتا الصغيرة المعزولة الواقعة في جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، تنتشر حظائر الأغنام وأعشاش الدجاج في المكان، بينما يتجول عادل التل بهاتفه الذكي ليوثق هذه الحياة البسيطة على تطبيق تيك توك.

تُظهر القصص على تيك توك كيف يبدو يوم عادي في حيات التل، من العيش في كهف، ورعي الأغنام، إلى تناول وجبات إفطار بسيطة من المطبخ الفلسطيني وأباريق شاي يغطيها السخام يغلي فيها الماء على الفحم.

وقال عادل التل "أنا عندي 66 ألف متابع عالتيك توك وعندي يمكن كمان عالفيسبوك يمكن 25 ألف، وطبعا ثلاث أربع شهور صار التفاعل هاظ لأنه بنزل حياة بسيطة قديمة انعدمت يعني صراحة ما ظل إلها وجود، يعني في الفترة إلي إحنا فيها، الناس اتثقفت الناس اتحضرت و كانوا حتى ينظروا إنه ما فيش ناس ساكنين نفس ما إحنا ساكنين يعني في الخيم والكهوف".

من خلال حصد عشرات الآلاف من المتابعين على تيك توك وحوالي 1.5 مليون مشاهدة في غضون بضعة أشهر، يرى التل أن هذا الاهتمام هو شكل من أشكال التضامن الذي يدعم سعيه في الحفاظ على أرضه وإنقاذها من التوسع الاستيطاني.

في عام 2016، قضت محكمة بعدم إمكانية هدم المنطقة، لكنها في الوقت نفسه منعت التل من إقامة المزيد من الخيام. وبالنسبة له، فإن كهفه أصبح "منطقة مهددة".

يقول القرويون في خربة زنوتا ومناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في جنوب الخليل، إن أراضيهم مهددة بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

ويعتبر التل المشاهدات التي تحظى بها مقاطعه المصورة والتعليقات التي يكتبها المتابعون نوعا من الدعم