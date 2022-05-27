أصبحت جيتانجالي شري أول فائزة هندية بجائزة "بوكر" الدولية عن روايتها "قبر الرمال".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة أن الرواية تتناول حياة امرأة 80/ عاما/ بعد وفاة زوجها، وتدور أحداثها، خلال

تقسيم الهند في عام 1947 .

كان هذا أول عمل باللغة الهندية يتم إدراجه في القائمة الخاصة بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني، وقام بترجمته الأمريكي دايسي روكويل إلى اللغة الإنجليزية.

وقالت شري، في خطاب قبولها للجائزة، نقلته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء "لم أحلم أبدا بجائزة بوكر، ولم أعتقد أبدا أنه يمكنني ذلك".

وأضافت "يا له من تقدير كبير. إنني مندهشة وسعيدة وهذا شرف لي..".

وأضافت "ورائي و(وراء) هذه الرواية يكمن تقليد أدبي ثري وغزير باللغة الهندية وبلغات أخرى في جنوب آسيا".

وتابعت "سيكون الأدب العالمي أكثر ثراء لمعرفة بعض من أفضل الكتاب بتلك اللغات".

وقال فرانك واين، رئيس لجنة التحكيم، إنه لم يقرأ شيئا مثل "قبر الرمال" من قبل.