أعلنت تايلاند انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول لأدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار الانخفاض مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس وعودة السائحين الأجانب.

وقد خففت تايلاند معظم القيود المفروضة مع انخفاض حالات الاصابة بكورونا، كما سوف تلغي القيود المفروضة على الحياة الليلية ابتداء من حزيران/يونيو المقبل لانعاش قطاع السياحة.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن بيانات مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطني أظهرت أن معدل البطالة انخفض إلى 53ر1 % خلال الربع الممتد حتى آذار/مارس الماضي، مما يمثل 610 آلاف عاطل عن العمل، وذلك مقارنة بـ 64ر1% خلال الربع الذي سبقه.

وتعد هذه أدنى نسبة بطالة منذ تسجيل 03ر1% خلال الربع الأول من عام 2020، قبل أن يعاني الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.

وارتفعت نسبة التوظيف خلال الربع الممتد من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس الماضيين بنسبة 3% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وقال الامين العام للمجلس دانوشا بيشايانان في مؤتمر صحفي إنه من المرجح أن ينخفض معدل البطالة بصورة أكبر، ولكن ما إذا كان سوف يعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام مازال أمرا غير معروف بسبب المخاطر.

وقال " الاقتصاد العالمي مازال هشا. الموقف الروسي-الأوكراني مستمر، كما أن مشاكل سلاسل الامداد بدأت تؤثر على الصناعة المحلية".